Die Feuerwehr sägte das glimmende Stück Holz mit der Motorsäge heraus, um es dann abzulöschen. Foto: Claudia Resthöft up-down up-down Gemeinde löste Feuer selbst aus Malente: Carport vor Flüchtlingsunterkunft brennt Von Bernd Schröder | 20.04.2023, 15:37 Uhr

Die Meldung, das komplette Carport stehe in Brand, stellte sich zum Glück als falsch heraus. Die Feuerwehr bekam die Flammen mit Motorsäge und etwas Wasser in den Griff. Was den Schwelbrand ausgelöst hat.