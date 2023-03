Die Polizei fasste den mutmaßlichen Täter noch in der Tatnacht. Foto: Imago/Maximilian Koch up-down up-down Kripo Eutin ermittelt Malente: 21-Jähriger soll 18-jährige Bekannte am See vergewaltigt haben Von Bernd Schröder | 22.03.2023, 18:00 Uhr

Statt die junge Frau wie verabredet nach Hause zu fahren, fuhr der 21-Jährige mit ihr an eine einsame Stelle am See, wo es zu der mutmaßlichen Vergwaltigung kam. Der Mann wurde noch in der Tatnacht festgenommen.