Seit dem Wochenende stehen die ersten Strandkörbe an der Lübecker Bucht zur Vermietung bereit. An einigen Strandabschnitten ist der Aufenthalt am Meer jedoch etwas teurer geworden. Foto: Otto Kasch / okpress up-down up-down Von Neustadt bis Timmendorfer Strand Wo 2023 in der Lübecker Bucht die Kurtaxe steigt – und wo nicht Von Sebastian Kaiser | 03.04.2023, 17:28 Uhr

In diesem Jahr wird der Strandbesuch an der Lübecker Bucht gleich in mehreren Gemeinden teurer. Doch nicht überall steigt 2023 die Kurtaxe. Auf diese Preise müssen sich die Gäste in Neustadt, Scharbeutz, Timmendorfer Strand und Sierksdorf einstellen.