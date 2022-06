Mit ihrer Tortenvielfalt hat sich Lisa Brooks einen Namen gemacht. Doch die Tage für das beliebte Ausflugslokal „Achter de Mur“ sind gezählt. FOTO: Manuela Boller up-down up-down Personalmangel in der Gastronomie Lisa Brooks schließt ihr beliebtes Café „Achter de Mur“ Von Manuela Boller | 25.06.2022, 09:00 Uhr

Es ist traurig für alle Torten-Fans: Nach 32 Jahren muss Lisa Brooks ihr mehrfach als eines der besten Cafés in Deutschland prämiertes „Achter de Mur“ schließen, weil sie kein Personal mehr findet. Wie lange sie in diesem Sommer noch backen will.