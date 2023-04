Immer volles Haus beim der Ostereier-Suche des Lions Club Lübecker Bucht in Niendorf. Auf die Kinder warten ein Riesenspaß. Foto: oha up-down up-down Ostersonntag in Niendorf Lions Club Lübecker Bucht lässt am Ostseestrand Ostereier suchen Von oha | 07.04.2023, 16:00 Uhr

Der Lions Club Lübecker Bucht und die die Tourismusagentur Timmendorfer Strand laden am Oster-Sonntag zum Ostereiersuchen an die Ostseeküste ein. Kinder treffen den Osterhasen in der Lübecker Bucht dann wohl in Niendorf an der Ostsee.