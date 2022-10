Zum Finale der Saison erstrahlt der Hansa-Park in Sierksdorf beim Herbstzauber in einem bunten Licht. Foto: Hansa-Park up-down up-down Das letzte Feuerwerk der Saison zündet am 23. Oktober Mit Herbstzauber am Meer geht der Hansa-Park ins Finale der Saison Von Michael Kuhr | 11.10.2022, 09:15 Uhr

Noch bis zum 23. Oktober ist der Hansa-Park in Sierksdorf zu seinem Saison-Finale in ein buntes Licht getaucht. In Deutschlands einzigem Erlebnispark am Meer wird ein romantisches Herbsterlebnis für die ganze Familie geboten: der Herbstzauber – mit Lichterparade, Abendshow und Feuerwerk.