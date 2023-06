Es drang schwarzer Rauch aus den Kellerfenstern und auch das Treppenhaus war stark verraucht. Foto: Arne Jappe up-down up-down Zweiter Kellerbrand in vier Wochen Lensahn: War es Brandstiftung im Mehrfamilienhaus mit Asylsuchenden? Von Arne Jappe | 25.06.2023, 10:26 Uhr

Treibt ein Brandstifter sein Unwesen in einem Mehrfamilienhaus in der Königsberger Straße? Am Samstagabend brannte es zum zweiten Mal innerhalb von vier Wochen im Keller. Die Kriminalpolizei ermittelt.