Freunde von Eutin feiern den Sieg der Jayhawks: (von links) Ken Albrecht, Nancy Albrecht, Sandra Schumm, Bob Schumm, Kathleen und Tom Hodge. Foto: Friends of Eutin up-down up-down OHA-Serie „Neues aus Eutins Partnerstadt“ Friends of Eutin feiern Sieg bei US-Meisterschaft im Universitäts-Basketball Von Kathleen Hodge, Sandra Schumm, Nancy Albrecht, Übersetzung Arne Scholz | 12.10.2022, 14:00 Uhr

Die Universität in Eutins Partnerstadt Lawrence gehört zu den ersten, an denen es eine Basketballmannschaft gab. Die Jayhawks gewannen dieses Jahr die US-Meisterschaft im Universitäts-Basketball, an der 68 Mannschaften teilnahmen