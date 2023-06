Geht in wenigen Tagen in den Ruhestand: Ostholsteins Landrat Reinhard Sager – aber mit 64 Jahren ist noch lange nicht Schluss. Foto: Michael Kuhr up-down up-down Ruhestand nach 22 Jahren im Landratsamt Reinhard Sager hat mit klugen Entscheidungen „seinen“ Kreis Ostholstein geprägt Von Michael Kuhr | 23.06.2023, 15:45 Uhr

Hemdsärmelig steht er an seinem Schreibtisch im Kreishaus, immer noch voller Tatendrang. Dabei ist offiziell am 2. Juli Schluss. Ein Sonntag. Landrat Reinhard Sager geht mit dem Ende seiner 3. Amtszeit in den Ruhestand. Was er entschieden hat, was er erlebt hat und was er noch alles vor hat.