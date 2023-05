In Majenfelde steht eines von acht Dorfgemeinschaftshäusern in der Gemeinde Bosau. Es ist zugleich auch Feuerwehrgerätehaus. Künftig müssen Feuerwehrangehörige keine Miete zahlen, wenn sie dort privat feiern wollen. Foto: Michael Kuhr up-down up-down Parteien wollten Wahlgeschenke machen Kostenlose Räume für private Feiern der Bosauer Feuerwehrleute Von Michael Kuhr | 09.05.2023, 16:13 Uhr

In Zeiten des Kommunalwahlkampfes rieb sich so mancher Besucher der Bosauer Gemeindevertretung die Augen: Einen Antrag der Feuerwehr auf gebührenbefreites Feiern in Feuerwehrhäusern wäre bald auf alle Ehrenamtler ausgedehnt worden.