Es sind vor allem Suppen und Eintöpfe, die in den Kirchengemeinden auf dem Speiseplan stehen. Foto: oha up-down up-down In Bad Schwartau, Cleverbrück und Rensefeld Kostenloses warmes Essen in den christlichen Kirchengemeinden Von Marco Heinen | 03.01.2023, 17:53 Uhr

Die Kirchen in Bad Schwartau, Cleverbrück und Rensefeld laden an fünf Tagen in der Woche zu kostenlosem, warmen Essen ein. Die Teilnahme weiterer christlicher Kirchengemeinden am Projekt „Warme Stube“ könnte sich noch ergeben. Start ist am 6. Januar.