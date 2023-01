Foto: Bundespolizei Fährhaften Puttgarden Haftbefehl, unerlaubte Einreise und Fahren ohne Fahrerlaubnis – Bundespolizei greift ein Von shz.de | 23.01.2023, 15:12 Uhr

Die Bundespolizei musste am Fährhafen in Puttgarden am Wochenende gleich mehrfach eingreifen. Diese Delikte fielen bei Ein- und Ausreisekontrollen auf.