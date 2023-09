Wärmewende in Ostholstein Kommunale Wärmeplanung: Schönwalde will hohe Förderquoten nutzen Von Marc Dobkowitz | 07.09.2023, 07:50 Uhr Die Straße des jüngsten Neubaugebietes in Schönwalde wird „Am Giebelhörn“ heißen. Ob die Neubauten schon von der kommunalen Wärmeplanung profitieren, wird sich zeigen. Foto: Marc Dobkowitz up-down up-down

Schönwalde will weiter wachsen dürfen. Eine entsprechende Stellungnahme zur Neuaufstellung des Regionalplanes des Landes verabschiedete der Bauausschuss. Auch bei der kommunalen Wärmeplanung will man am Bungsberg nicht lange warten.