„Hier will ich meine Fans begeistern", sagt Alexander Knappe und genießt die Weite der MuK in Lübeck. Foto: pormo-knappe

Sänger aus Cottbus gastiert 2023 in Lübeck

Heimspiel für Alexander Knappe in der MuK

Von Harald Klipp | 18.12.2022, 17:42 Uhr

Der Kreis Ostholstein ist für den Sänger Alexander Knappe ein Wohlfühlort. Er ist dort nach der Bundeswehrzeit in Eutin zumindest zeitweilig hängen geblieben. So ist es kein Wunder, dass Knappe den 9. Mai im Terminkalender dick unterstrichen hat, denn da gastiert er in der Musik- und Kongresshalle, kurz: in der MuK.