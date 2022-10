Der 2018 sanierte Deichabschnitt ist mit Steinen und Betonverfugung stärker befestigt und soll das Naturschutzgebiet Wallnau (links) vor der Ostsee schützen. Foto: Sebastian Kaiser up-down up-down Folgen der Klimaerwärmung Welche Arten auf Fehmarn auszusterben drohen, wenn der Deich bricht Von Sebastian Kaiser | 28.10.2022, 14:16 Uhr

Der Klimawandel hat viele Folgen, eine davon: steigende Meeresspiegel. Was an einem normalen Tag aufgrund von Küstenschutzmaßnahmen kaum ein Problem darstellt, kann in Extremsituationen nicht nur für Menschen zur Gefahr werden.