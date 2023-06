Sechs Klimaaktivisten im Alter zwischen 19 und 63 Jahren klebten sich mit der mit den Händen an der Reling einer Yacht fest. Foto: Arne Jappe up-down up-down Neustadt in Holstein Yacht beschmiert und festgeklebt: So ging die Polizei gegen die „Letzte Generation“ vor Von Arne Jappe | 20.06.2023, 16:16 Uhr

In der Ancora Marina im Yachthafen von Neustadt in Holstein haben sich am Dienstagmittag Klimaaktivisten an einer Yacht festgeklebt und das Schiff mit oranger Farbe beschmiert. Was die Polizei mit den Aktivisten im Alter zwischen 19 und 63 Jahren gemacht hat.