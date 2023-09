Neue Gesichter für neue Aufgaben Klein Neudorf eröffnete die Dorfschaftswahlen in der Gemeinde Bosau Von Helmut Schröder | 26.09.2023, 09:55 Uhr Der neue Dorfvorstand in Klein Neudorf mit (von links) Klaus Voß, Birthe Burmeister, Willi Burmeister und Hans-Jürgen Sattler zusammen mit Bosaus Bürgermeister Jens Arendt. Foto: Helmut Schröder up-down up-down

In der Gemeinde Bosau ist der Reigen der Dorfschaftsversammlungen mit den turnusmäßigen Neuwahlen der Dorfvorstände eröffnet worden. In allen Dorfschaften bedankte sich Bosaus neuer Bürgermeister Jens Arendt für die vielfälige Arbeit, die das Leben in den Dörfern lebenswert macht.