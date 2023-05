Die Zukunft der Alten Turnhalle in Hutzfeld ist lange Zeit ungewiss. Der Bosauer SV würde die Sanierung mitfinanzieren, möchte aber die Halle dann auch 25 Jahre nutzen wollen. Das scheint einigen Gemeindevertretern zu lange zu sein. Foto: Michael Kuhr up-down up-down CDU Gemeinde Bosau Klare Verhältnisse Bosau: CDU holt sich die absolute Mehrheit zurück Von Michael Kuhr | 14.05.2023, 23:03 Uhr

Die Mehrheiten in der Bosauer Gemeindevertretung werden sich in der neuen Legislaturperiode verschieben. Die CDU um Ortsvorsitzenden Christian Lüth und Fraktionschef Jochen Veen hat in der Gemeinde alle Direktmandate haushoch gewonnen und auch die absolute Mehrheit.