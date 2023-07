Kiten ist ein schöner, aber auch gefährlicher Sport. Diese Erfahrung musste ein 61-jähriger Berliner am Wochenende auf der Insel Fehmarn machen. Foto: oha up-down up-down Windöe brachte Sufer von Kurs ab Schwerer Kite-Unfall auf Fehmarn: 61-Jähriger mit Hubschrauber in Klinik Von Michael Kuhr | 31.07.2023, 16:11 Uhr

Bei einem schweren Kite-Unfall auf der Insel Fehmarn ist ein 61-jähriger Berliner am Sonntag schwer verletzt worden. Er war nach Darstellung der Polizei in der Nähe von Gollendorf mit seinem Kite-Segel in eine Windböe gekommen.