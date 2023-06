Gemeinsam tranken sie den traditionellen Schnaps: (v.l.) Azubi Fabian Schumacher, Polier Vladimir Bednov, Bauleiterin Jennifer Krüger, Altus-Bau Geschäftsführer Thoralf Techel und Azubi Jonas Mamerov. Foto: Claudia Resthöft up-down up-down Richtfest in Groß Meinsdorf Kita Kunterbunt soll Teil eines „Bündnisses für Familien“ werden Von Claudia Resthöft | 03.06.2023, 06:45 Uhr

Süsel möchte seinen Status als familienfreundliche Gemeinde stärken. Wichtig dabei ist die neue Kita „Kunterbunt“ in Groß Meinsdorf. Wie teuer der Bau inzwischen wird und was der Träger künftig ändern will.