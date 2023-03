Pastorin de Oliveira Gloria hat die Kirchengemeinde Eutin zu dieser neuen Zertifizierung geführt. Foto: oha up-down up-down Insektenhotels, LED und Workshops Kirchengemeinde Eutin wird eine „ÖkoFaire Gemeinde“ Von oha | 30.03.2023, 10:32 Uhr

Premiere in Eutin: Am Palmsonntag (2. April) wird um 10.30 Uhr im Gottesdienst in der Michaeliskirche die erste Kirchengemeinde im Kirchenkreis als „ÖkoFaire Gemeinde“ ausgezeichnet. Was in einem über zweijährigen Prozess alles erreicht wurde.