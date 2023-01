Als Sinnbild für ihren Glaubenskurs haben Astrid Faehling und Frank Karpa das Foto eines Torbogens ausgewählt. Foto: KKOH/Frank Karpa up-down up-down Fünf Gruppenabende in Eutin Kirche bietet in Eutin eine „Expedition in die Welt des Glaubens“ Von Marco Heinen | 08.01.2023, 16:08 Uhr

Wenn es im Leben mal nicht richtig rund läuft, wünschen sich viele Menschen einen Glauben, aus dem sie Kraft schöpfen können. Aber wie glaubt man denn überhaupt – an wen und an was? Die Kirche will helfen.