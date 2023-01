Der Regionalexpress von und nach Kiel fährt ab Montag laut Erixx Holstein nur noch im Zwei-Stunden-Takt. Die Regionalzüge sollen, bis auf die angekündigten Ausfälle im Ersatzfahrplan, nicht betroffen sein. Foto: Constanze Emde up-down up-down Zugausfall auf der Strecke Kiel - Lübeck Zugverspätung und Ausfälle bei Erixx waren absehbar Von Constanze Emde | 07.01.2023, 08:00 Uhr

Erst Ersatzfahrpläne, dann die Ankündigung weiterer Zugausfälle bis in den Februar. Erixx begründet das mit Krankheit und kurzfristigen Kündigungen. Was Ostholsteins Landtagsabgeordnete fordern und um was sich Erixx bemüht.