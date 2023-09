Kinder mussten Mord mit ansehen Vorerst keine Abschiebung nach Vietnam: Landrat Gaarz zieht Entscheidung zurück Von Constanze Emde | 06.09.2023, 11:57 Uhr Landrat Timo Gaarz (CDU) und Pflegevater Hans Kemeny erklären die aktuelle Situation nach dem gemeinsamen Gespräch wegen der drohenden Abschiebung der Kinder. Foto: Constanze Emde up-down up-down

Großes mediales Interesse im Kreishaus Ostholsteins am Mittwochmorgen: Müssen die vier Kinder, die den Mord an ihrer Mutter im Asia-Imbiss mit ansehen mussten und nun bei Pflegeltern leben, wirklich nach Vietnam? Bislang sei das nach Recht und Gesetz so vorgesehen, wäre da nicht das Kindeswohl.