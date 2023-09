Käseprüfung in Malente Was guten Käse ausmacht: Wie Auszubildende die Prüferrolle lernen Von Melanie Thede | 07.09.2023, 18:46 Uhr Alles Käsesorten werden einem Geschmacks- und Riechtest unterzogen. Doch das ist nicht alles, was die Schüler über Käse wissen müssen, um ihn später prüfen zu können. Foto: Melanie Thede up-down up-down

„Heiße Liebe”, „Dannauer Frohsinn” oder „Friesisch Blue”? Worauf es bei der Käseprüfung ankommt, lernen Milchtechnologen an der einzigen Berufsschule mit milchwirtschaftlichem Schwerpunkt in Schleswig-Holstein in Malente.