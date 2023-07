Stolz präsentieren die jungen Leute gemeinsam mit Thorsten Roth, Abteilungsleiter Bau- und Holztechnik, ihr Abschlussmöbelstück des Berufsgrundbildungsjahres Holztechnik an der Berufsbildenden Schule des Kreises Ostholstein in Eutin. Foto: oha up-down up-down Beruflichen Schule des Kreises Ostholstein Junge Menschen qualifizieren sich mit Möbelbau für eine Ausbildung Von oha/mik | 18.07.2023, 11:39 Uhr

In diesem Jahr beendeten an der Beruflichen Schule des Kreises Ostholstein in Eutin die Schüler des Berufsgrundbildungsjahres Holztechnik erfolgreich den Bildungsgang mit einem komplexen Abschlussstück. Klar, das jeder sein Exemplar mitnehmen durfte.