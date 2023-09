50 Jahre Friedrich-Hiller-Schule: Grundschule feiert in Schönwalde das Jubiläum mit großem Schulfest Von Marc Dobkowitz | 27.09.2023, 11:56 Uhr Ständchen zum Jubiläum: Sämtliche Schüler der Friedrich-Hiller-Schule in Schönwalde hatten sich zum gemeinsamen Singen des Schulfestliedes versammelt. Mitten unter ihnen Kasseedorfs Bürgermeister Michael Bielarz und sein Schönwalder Amtskollege Olaf Schöning. Foto: Marc Dobkowitz up-down up-down

Bei ihrer Eröffnung 1973 war die Dörfergemeinschaftsschule in Schönwalde ein großer Schritt in die Moderne. 430 Grund- und Hauptschüler besuchten im ersten Schuljahr die Schule. Am Wochenende feierte die Friedrich-Hiller-Schule ihr Jubiläum mit einem großen Fest.