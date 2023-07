Karsten Marzian vom Jobcenter Ostholstein ist zufrieden: im ersten Halbjahr brachte das Jobcenter über 100 Flüchtlinge aus der Ukraine in eine Beschäftigung oder eine Ausbildung. Archivfoto: Constanze Emde up-down up-down Betriebe sehr aufgeschlossen Jobcenter Ostholstein bringt 103 ukrainische Flüchtlinge in Arbeit Von oha/mik | 21.07.2023, 11:12 Uhr

Mehr als 100 Ukrainer haben im ersten Halbjahr 2023 einen Job in Hotel, Handel oder Gesundheit und Pflege bekommen. Mehr als 600 Flüchtlinge aus der Ukraine hat das Jobcenter seit 2022 vermittelt - so viele Menschen wie in keinem anderen Kreis im Land.