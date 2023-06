Der in Eutin gebürtige Jazz-Trompeter Christian Höhn ist in der Waldkirche Timmendorfer Strand zu Gast. Foto: www.franksiemers.com up-down up-down Waldkirche in Timmendorfer Strand Jazz-Trompeter Christian Höhn aus Eutin spielt im Gottesdienst auf Von oha | 24.06.2023, 09:41 Uhr

Ein Jazz-Gottesdienst findet in Timmendorfer Strand statt. In der Waldkirche werden herausragende Musikerinnen und Musiker erwartet, die zur JazzBaltica vom 22. bis 25. Juni auch auf den Bühnen in Timmendorfer Strand spielen.