Gemeinsam mit der Leiterin der PD AFB Maren Freyher, Thomas Mertin und Gerd Schwiemann (links) sowie dem Landesvorsitzenden Torsten Jäger (rechts) die langjährigen Mitglieder (von links): Frank Knoop, Sonja Kurz, Bernd Herrmann, Manfred Engels, Heinrich Friedrichsen, Andreas Stauch und Reinhard Sager. Foto: oha up-down up-down Jahrestagung der Polizeigewerkschaft GdP fordert einen Neubau für 1. Einsatzhundertschaft der Polizei in Eutin Von oha/mik | 01.11.2022, 07:00 Uhr

Für den Regionalgruppenvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Thomas Mertin, steht fest: Die geplante Unterbringung der Einsatzkräfte der 1. Einsatzhundertschaft der Polizei in Schleswig-Holstein in Eutin in zwei sanierten Gebäuden ist nicht akzeptabel.