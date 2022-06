Ohne Oberteil ins Schwimmbecken - in Göttingen ist es inzwischen erlaubt. Und wie sieht es in Ostholstein aus? FOTO: Annette Riedl Schwimmbäder in Eutin, Malente und Plön „Oben ohne“ ins Schwimmbad: Wo es verboten ist und wo ein Auge zugedrückt wird Von Claudia Resthöft | 12.06.2022, 13:22 Uhr

In Göttingen dürfen Frauen nun auch „oben ohne“ ins Schwimmbad. Wäre das auch in den Schwimmbädern in Eutin, Malente und Plön denkbar? Wir haben einmal nachgefragt.