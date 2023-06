Fischerei-, Fahrgast- und Motorschiffe, aber auch Wassersportler sind am Fehmarnsund zum Protest aufgerufen. Foto: Michael Ruff up-down up-down „Freie Ostsee Schleswig-Holstein“ Nationalpark Ostsee: Bündnis ruft zu Sternfahrt als Protest gegen Landes-Pläne auf Von Alexander Steenbeck | 27.06.2023, 16:05 Uhr

Die Ostholsteiner Initiative ruft Wassersportvereine, Verbände, Berufsgruppen und Freizeitsportler dazu auf, an einer Sternfahrt an der Insel Fehmarn teilzunehmen. Auch an Land soll es Proteste gegen den Nationalpark Ostsee geben. Diese könnten durch eine Äußerung einer Staatssekretärin noch befeuert werden.