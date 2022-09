Auf einen guten Jahrgang 2022: Melanie Engel und Karsten Wulf vom Weingut Ingenhof stoßen nach der Solaris-Lese auf die Qualität der neuen Weine an. Im Hintergrund ist ein kleiner Teil des Weinanbaus direkt am Feldcafé beim Ingenhof in Malkwitz zu sehen.

Foto: Claudia Falk up-down up-down