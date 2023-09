Toggo-Tour mit Besucherrekord Ostholstein: Influencer Jannik Freestyle hat eine Botschaft für seine Fans Von Constanze Emde | 24.09.2023, 16:48 Uhr Jannik Freestyle begeistert zahlreiche Fans bei der Toggo-Tour in Weißenhäuser Strand. Foto: Constanze Emde up-down up-down

Jannik Freestyle gilt als als Deutschlands Fußball-Freestyler Nummer 1 und begeisterte tausende Fans in Weißenhäuser Strand bei der Toggo-Tour am Wochenende. Welche Botschaft er an seine jungen Fans hat und was er sich in 20 Jahren vorstellen könnte, wenn sein Körper im Freestyle-Grenzen setzt.