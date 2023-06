Auch im Kreis Ostholstein kommt es vor, dass Stellen neun Monate nicht besetzt werden können. Foto: Alexander Steenbeck up-down up-down Auswirkungen des Fachkräftemangels, Teil I In Kreisverwaltungen Ostholstein und Plön fehlen fast 70 Mitarbeiter Von Michael Kuhr | 28.06.2023, 13:13 Uhr

Der Fachkräftemangel ist eines der Probleme der Zukunft: Es fehlt an qualifiziertem Fachpersonal. Die Gründe sind vielfältig. Der OHA hat sich bei Behörden in der Region umgehört – heute in den Kreisen Ostholstein und Plön. Morgen folgt Teil II mit den Städten Eutin, Plön und dem Amt Großer Plöner See.