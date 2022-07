Mit Schrot und Korn kennt sich Rolf Seidel aus. Am 31. Juli wird er im Dorf- und Schulmuseum veranschaulichen, wie man schon vor tausenden von Jahren das goldene Korn zum weißen Mehl machte. FOTO: Marc Dobkowitz up-down up-down Am 31. Juli zwischen 14 und 17 Uhr in Schönwalde Aktionstag im Dorf- und Schulmuseum rund ums Getreide und nachhaltige Lebensmittel Von Michael Kuhr | 27.07.2022, 19:15 Uhr

Beim Aktionstag „Vom Korn zum Brot“ im Dorf- und Schulmuseum Schönwalde geht es am Sonntag, 31. Juli 2022, am Beispiel des Brotes um die nachhaltige Produktion von Lebensmitteln. Von 14 bis 17 Uhr können die Besucher unter Anleitung von Rolf Seidel selbst Getreide mahlen und Brot aus biologischer Herstellung vom Hof Klostersee in Cismar probieren.