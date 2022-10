Laura Fuchs im Portrait. Foto: Sebastian Kaiser up-down up-down Eutiner Künstler im Profil Illustratorin Laura Fuchs erzählt im Interview, was ihre Arbeit inspiriert Von Sebastian Kaiser | 04.10.2022, 16:42 Uhr

Laura Fuchs, studierte Illustratorin und „Großstadtflüchtling“ aus Hamburg, hat kürzlich ihr eigenes Atelier in Eutin eröffnet. Im Profil erzählt sie, was sie an Eutin so schätzt und wo der Künstlername „Fuchs“ überhaupt herkommt.