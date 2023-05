In der KiTa Sonnenschein in Hutzfeld sind keine Plätze für Mädchen und Jungen zu bekommen. Foto: Michael Kuhr up-down up-down Offener Brief versendet Hutzfeld: Fehlende Kita-Plätze frustrieren und bedrücken Eltern Von Michael Kuhr | 02.05.2023, 15:49 Uhr

In der Kindertagesstätte „Sonnenschein“ in Hutzfeld fehlen freie Plätze für Mädchen und Jungen. Das bemängeln die drei Familien Brinker, Schneider und Willers in einem offenen Brief an die Gemeindevertreter und den Bürgermeister. Warum die Eltern frustriert und bedrückt sind.