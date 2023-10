Vandalismus in Ostholstein Hoher Schaden: Unbekannter beschädigt Polizeirevier Schönwalde Von Alexander Steenbeck | 23.10.2023, 10:32 Uhr Besonderer Fall von Vandalismus: In Schönwalde hat ein Unbekannter Fenster und Türen des Polizeireviers beschädigt. Foto: Polizei up-down up-down

Nach der Sachbeschädigung am Dienstgebäude in Schönwalde sucht die Polizei nun Zeugen. Was bislang über den Täter und das Ausmaß des Schadens bekannt ist.