Einer der Vorfälle: In Schwienkuhlen brachen die Täter den Automaten auf und nahmen neben Bargeld auch das Fleisch mit. Foto: Heldrik Schramm up-down up-down Schwienkuhlen/Schönwalde Ostholsteins unbewachte Hofläden im Fokus von Dieben Von Marc Dobkowitz | 05.11.2022, 17:27 Uhr

Automaten-Aufbruch per Flex und „Selbstbedienung“ an den Waren: Unbekannte machen sich an Hof-Verkaufsstellen zu schaffen. Die Betreiber wollen nun gegensteuern.