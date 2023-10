Saisonkarten deutlich teurer 2024 steigen die Preise im Hansa-Park: Kein Familienticket, aber neue Attraktionen Von Jan Melchior Bonacker | 10.10.2023, 16:30 Uhr Der Blick vom „Highlander“ im Hansa-Park auf die Ostsee ist eines der Alleinstellungsmerkmale des Vergnügungsparks. Foto: Hansa-Park up-down up-down

Neue Attraktionen gibt es im Hansa-Park in Sierksdorf in jedem Jahr – 2024 sind es aber gleich zwei. Gleichzeitig steigen die Preise für die Saisonkarten so stark wie nie zuvor. Warum das so ist, was den Besuchern dafür geboten wird und auf was sie sich 2024 im Freizeitpark Sierksdorf freuen können.