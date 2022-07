Nicole und Frank Frohberg verkaufen im Nebenerwerb Eier in Eutin. FOTO: Paul Niklaus Stahnke up-down up-down Direktvermarktung im Kreis Wo kann man in Ostholstein Fleisch und Eier direkt ab Hof kaufen? Von Paul Niklaus Stahnke | 08.07.2022, 16:45 Uhr

Viele Betriebe in Ostholstein setzen auf die Direktvermarktung und verkaufen Fleisch, Eier und Milch entweder direkt ab Hof oder in Verkaufsautomaten, die zum Teil rund um die Uhr verfügbar sind. Wir haben zwei Höfe in und um Eutin besucht.