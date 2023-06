Gaben die neue Pionierbrücke in der Aalbeek-Niederung offiziell frei: Sven Partheil-Böhnke, Bürgermeister der Gemeinde Timmendorfer Strand, und Wolfgang Hargus, Geschäftsführer des gleichnamigen Holzbau-Unternehmens (li.). Foto: Alexander Steenbeck up-down up-down Timmendorfer Strand/Niendorf Hemmelsdorfer See: Neue Pionierbrücke fertig, Weg zum Löns-Blick wieder frei Von Alexander Steenbeck | 22.06.2023, 16:10 Uhr

Die 18 Monate lange Sperrung in der Aalbeek-Niederung bei Timmendorfer Strand/Niendorf ist wieder aufgehoben. Warum der Ersatzbau so lange dauerte, wie die Pionierbrücke zu ihrem Namen kam und was die neue Holzbrücke kostet.