Amtsgericht Eutin Hemmelsdorf: Ex-Feuerwehrmann wegen Brandstiftung vor Gericht Von Dieter Hartmann | 09.08.2023, 15:16 Uhr Während seine Kameraden das Feuer löschten, soll er nur betrunken zugeschaut haben (Symbolfoto). Foto: IMAGO/7aktuell.de

Fast genau ein Jahr ist das Feuer in einer Garage in Hemmelsdorf her, das im angrenzenden Wohnhaus einen großen und teuren Schaden verursacht hatte. Der Tatverdächtige – ein Ex-Feuerwehrmann – steht seit Mittwoch vor dem Eutiner Amtsgericht.