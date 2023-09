Mitten in Heiligenhafen kam es in der Nacht zum Freitag zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärter Ursache krachte die Fahrerin aus dem Kreis Ostholstein mit ihrem Citroen in der Straße am Strande unweit vom Binnensee frontal in eine Mauer. Durch den Aufprall wurde die Frau verletzt. Sie kam mit Notarztbegleitung in ein umliegendes Krankenhaus.

Der Citroen steht stark beschädigt auf der Straße. Kurz vorher muss die Fahrerin heftig in die Mauer eingeschlagen sein. Airbags haben ausgelöst und auch die Windschutzscheibe ist geborsten. Die Vorderfront vom Auto ist stark deformiert und der Einschlag in die Mauer ist deutlich sichtbar. Als die ersten Einsatzkräfte an der Unfallstelle eintrafen, konnte die Frau durch den Rettungsdienst aus dem Auto geholt werden.

Die Vorderfront vom Auto ist stark deformiert und der Einschlag in die Mauer ist deutlich sichtbar. Auch die Mauer wurde stark beschädigt. Foto: Arne Jappe Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Nach der ersten Meldung sollte die Fahrerin eingeklemmt sein. „Dies war zum Glück nicht so, die Türen ließen sich ohne technisches Gerät öffnen“, sagte Wehrführerin Svenja Bertschat von der Feuerwehr Heiligenhafen. Die etwa 25 Einsatzkräfte kümmerten sich dann um auslaufende Betriebsstoffe und stellten den Brandschutz sicher. Unterdessen wurde die Fahrerin durch den Rettungsdienst und einem Notarzt behandelt.

Polizei ermittelt die Unfallursache

Das Fahrzeug wurde so schwer beschädigt, dass es durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Nun muss die Polizei klären, wie es zu dem schweren Unfall in der Nacht zum Freitag kam. Am Kleinwagen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Auch die Mauer wurde erheblich beschädigt.