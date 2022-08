Der Blitz schlug in einen Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Wendstraße ein. Es klaffte ein großes Loch im Dach. FOTO: Arne Jappe (arj) up-down up-down Unwetter über Ostholstein Feuer und unbewohnbare Häuser nach Blitzeinschlag in Heiligenhafen Von Arne Jappe | 18.08.2022, 08:33 Uhr

Ein schweres Unwetter zog in der Nacht zum Donnerstag über Ostholstein. Im Sekundentakt blitzt es am Himmel und tiefes Donnergrollen raubt den Einwohnern vor allem im Norden des Kreises den Schlaf. Gleich zweimal schlugen Blitze in Wohnhäuser ein.