Verpflichtung der neuen Gildebrüder von links Gerrit Proch, Tjark Hendrik Lüth, Alexander Ruge, Lauritz Godow, Cedric Godow mit dem Wortführenden Vorsteher Heiko Godow FOTO: Jörg Rogge/hfr up-down up-down Schützenfest auf dem Eutiner Vogelberg Vorsteher Heiko Godow gewinnt auch seine beiden Söhne für die Eutiner Schützengilde Von Michael Kuhr | 11.07.2022, 12:41 Uhr

Das gibt es auch nicht alle Tage: Heiko Godow, Wortführender Vorsteher der Eutiner Schützengilde, hat am Sonntag seine beiden Söhne Lauritz und Cedric für eine Mitgliedschaft in der Gilde gewonnen. Neben den beiden sind gleich drei weiter Mitglieder in die Gilde eingetreten.