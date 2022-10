Seinen Beitrag zur Energiewende will der Hansa-Park auf seinem acht Hektar großen Parkplatz unter anderem mit dem Bau eines „Solarparkhauses“ leisten. Foto: Marc Dobkowitz up-down up-down Klimaschutz im Hansa-Park in Sierksdorf Hansa-Park plant Solarparkhaus für Gäste mit Elektro-Mobilität Von Marc Dobkowitz | 25.10.2022, 15:08 Uhr

Der Hansa-Park in Sierksdorf plant auf dem Gelände seines Parkplatzes den Bau einen 11.500 Quadratmeter großen „Solarparkhauses“. Was Deutschlands einziger Freizeitpark am Meer noch in Sachen Elektro-Mobilität plant.