Ab Donnerstag rollen wieder die Achterbahnen: Der Hansa-Park in Sierksdorf in Ostholstein eröffnet zum Osterwochenende wieder seine Pforten. Bis Ende Oktober läuft die Saison. Foto: Hansa-Park up-down up-down Freizeitpark am Meer Hansa-Park öffnet am Donnerstag: Was zum Saisonstart wichtig ist Von Sebastian Kaiser | 04.04.2023, 17:27 Uhr

Pünktlich zu Ostern öffnet der Hansa-Park in Sierksdorf in Ostholstein wieder seine Pforten. Was der Eintritt in diesem Jahr kostet, was der Park Neues zu bieten hat und wie Dauerbesucher ein Schnäppchen machen können, wenn sie schnell sind.