Terrasse eines Holzhauses brannte Feuer im Feriendorf des Hansa Parks - Urlauber hatten Glück Von Claudia Resthöft | 11.08.2023, 12:48 Uhr Am Freitag wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in das Feriendorf des Hansa Parks gerufen.

Auf der Terrasse eines Holzhäuser unterhalb des Hansa Parks in Sierksdorf brach am Freitag ein Feuer aus. In dem Haus war zu dem Zeitpunkt eine dreiköpfige Familie aus Wuppertal.